Бизнес-тренер поделился секретами удачного дня

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Известный бизнес-тренер Ваче Давтян в эфире одной из радиостанций рассказал, как организовать свой рабочий день, чтобы успешно выполнить все запланированное и получить отменный результат.Ваче Давтян считает, что заблуждаются те люди, которые ведут дневники, журналы, в которые записывают весь список запланированных дел. «Все намного проще, чем нам кажется, нужно просто научиться самообладать собой, то есть, во-первых, понять, что ты занимаешься тем, что тебе приносить удовольствие и второе – научиться поддерживать энергию на протяжении всего рабочего дня», – отметил эксперт.По его словам, залогом успешного рабочего дня станет продуктивный сон, именно от него зависит, насколько человек будет бодр и энергичен. Ваче Давтян советует лучше поспать днем минут 15, если человек чувствует, что он не выспался, это заменить примерно 2 часа ночного сна. К тому же хороший завтра не только придаст вам энергии на весь день, но и поможет пробудить организм, а также предохранить вас от переедания во время ужина.Также эксперт акцентировал внимание слушателей на том, нельзя допускать ошибку миллионов людей, которые начинают день с социальных сетей. «Соцсети дают клиповое, очень отрывочное мышление. Когда мы утром заглядываем в тот же фейсбук или начинаем читать письма, весь день так и проходит – хаотично и отрывочно», – отметил Ваче Давтян.