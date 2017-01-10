валюта
СпецтемаБлогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой

Бизнес-тренер поделился секретами удачного дня

Бизнес-тренер поделился секретами удачного дня
Известный бизнес-тренер Ваче Давтян в эфире одной из радиостанций рассказал, как организовать свой рабочий день, чтобы успешно выполнить все запланированное и получить отменный результат.

Ваче Давтян считает, что заблуждаются те люди, которые ведут дневники, журналы, в которые записывают весь список запланированных дел. «Все намного проще, чем нам кажется, нужно просто научиться самообладать собой, то есть, во-первых, понять, что ты занимаешься тем, что тебе приносить удовольствие и второе – научиться поддерживать энергию на протяжении всего рабочего дня», – отметил эксперт.

По его словам, залогом успешного рабочего дня станет продуктивный сон, именно от него зависит, насколько человек будет бодр и энергичен. Ваче Давтян советует лучше поспать днем минут 15, если человек чувствует, что он не выспался, это заменить примерно 2 часа ночного сна. К тому же хороший завтра не только придаст вам энергии на весь день, но и поможет пробудить организм, а также предохранить вас от переедания во время ужина.

Также эксперт акцентировал внимание слушателей на том, нельзя допускать ошибку миллионов людей, которые начинают день с социальных сетей. «Соцсети дают клиповое, очень отрывочное мышление. Когда мы утром заглядываем в тот же фейсбук или начинаем читать письма, весь день так и проходит – хаотично и отрывочно», – отметил Ваче Давтян.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу
Важное за сутки
10 янв 2017
12906

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

09 янв 2017
12029

Московский патриархат провозгласил святым своего убийцу, – эксперт

По мнению украинского политического обозревателя Тараса Черновила, 9 января – это повод задуматься, какая должна быть каша в головах у тех, которые руками и ногами держатся за московский патриархат,

09 янв 2017
6536

Политолог: Путин включил все рычаги, чтобы доказать миру, что авторитетные граждане Украины против политики Порошенко

Известный украинский политолог Евгений Магда считает, что российское руководство стремится доказать миру возможность крепкой дружбы с администрацией Трампа. В то же время Путину целесообразно

Последние новости

Боровой: империализм Кончаловского зашкаливает, особенно при упоминании Украины

Один из штатов США намерен ввести против РФ собственные санкции

У "ДНР" готові обміняти полонених на невигідних умовах

Элитное жилье Киева перестало пользоваться спросом

У Януковича з'явився блог. "Легітимний" одночасно переконує та обурює українців

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

"Зупинка для п'яного капітана": У ВДВ спростували інформацію волонтера

Розенко признал «несправедливые» пенсии в Украине

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ворог щось задумав

В ближайшее время Россия, США и Китай будут играть главную роль в мире

Экс-премьер-министр Украины проиграл все дела против СБУ

Порошенко написав листа в'язню Кремля Роману Сущенку

Демократи протестують проти призначення зятя Трампа на пост головного радника

Бойовики полюють на поранених дітей та їх батьків

У Yahoo! будет новое название

Муждабаев: Судьба Путина не будет похожа на судьбу Мадуро, к сожалению уже для Путина

Озеров: антироссийские санкции не доставляют нам никаких неудобств

У "ДНР" та "ЛНР" починаються серйозні проблеми з дисципліною

Эксперт рассказал о странных моментах авантюры Путина в Сирии

В Гидрометцентре рассказали, какими будут весна и лето в 2017 году

 Новости за день