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Определены самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Определены самые высокооплачиваемые специальности в Украине
По итогам прошлого года средняя заработная плата в Украине увеличилась больше, чем на двадцать процентов, а с 1 января текущего года размер минимальной зарплаты возрос сразу на двести процентов, передает replyua.net.

Однако по-прежнему самой бедной категорией населения остаются пенсионеры, а вот граждане трудоспособного возраста могут зарабатывать и 10, и 20 тысяч гривен в зависимости от специальности. В Государственной службе статистики отмечают, что в настоящий момент самые высокие зарплаты у тех, кто трудится в сфере авиации, - больше 27 тысяч гривен. У страховщиков и финансистов размер зарплаты намного ниже – порядка 10,5 тысяч, а ИТ-шники сейчас и вовсе зарабатывают меньше десяти тысяч. Портал work.ua приводит другие данные – на сегодняшний день вакансия с самой высокой зарплатой почти в 30 тысяч – преподаватель китайского языка.

На втором месте идут вакансии финансовых директоров с зарплатой около 22 тысяч, на третьем – должность директора по маркетингу с зарплатой почти в 20 тысяч гривен. Кроме того, на зарплату от 16 до 19 тысяч могут претендовать стюардессы, руководители отделов продаж, трейдеры, хирурги и директора по логистике.
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