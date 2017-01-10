Савченко анонсировала большую поездку в Европу

На этой неделе Надежда Савченко будет находиться в Чехии, где планирует провести встречи с депутатами парламента, с членами неправительственных организаций, а также дать большую пресс-конференцию.
Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, об этом рассказал Павел Свобода, чешский депутат в Европарламенте. По его словам, именно он пригласил украинского депутата в Чехию. Также Свобода заявил, что в Чехии очень много сторонников Савченко. Что касается самой Савченко, то она заявила, что хочет лучше ознакомиться с Прагой, где она находилась всего несколько часов, когда летела в Брюссель. Депутат Европарламента также подчеркнул, что внефракционный депутат Верховной Рады Украины неоднократно выражала заинтересованность в переговорах с несколькими персонами, однако их имен он пока назвать не может.
Визит Савченко в Прагу запланирован на завтра. В Чехии она пробудет три дня. Напомним, что в конце октября Савченко совершила тайную поездку в Москву, чтобы побывать на суде, где рассматривалась апелляция по делу Клыха и Карпюка.