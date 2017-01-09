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Апатия украинских граждан не завершится мирными Майданами – социолог

Апатия украинских граждан не завершится мирными Майданами – социолог
Граждане Украины проявляют все больше апатии ко всему, что происходит в Украине, однако подобное положение дел не способно завершиться мирными акциями протеста. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения озвучила социолог Ирина Бекешкина, возглавляющая фонд «Демократические инициативы». Она подчеркнула, что ее коллеги прогнозировали, что значительный рост тарифов на коммунальные услуги обернется ростом протестных настроений в обществе, однако на самом деле произошло определенное их снижение. «Население проявляет все больше апатии. Нашим гражданам каким-то образом удалось приспособиться к тарифам: одним дали субсидии, другие и вовсе перестали оплачивать счета. Протесты, возможно, начнутся тогда, когда власти начнут выселять должников. Но и в этом есть сомнения», - сказала Ирина Бекешкина.

По ее убеждению, на сегодняшний день прямая связь между тенденцией к протестным настроениям и реальными протестами отсутствует. Если новый Майдан возникнет, продолжила Бекешкина, мирным он не будет, так как люди сейчас стали более решительными. К тому же, отметила социолог, никакие протесты не начнутся, пока на Донбассе не прекратится война.
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