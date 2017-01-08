В 2017 году вся надежда на украинских дипломатов, так как европейцы будут активнее требовать отмены санкций с РФ

В мире резко меняется геополитическая ситуация. Меняется риторика США относительно России, которая может повлечь за собой изменение риторики в Европе. Какие могут быть последствия этих изменений и сколько стоят Европе санкции, введенные против России, в эфире «Громадського радио» рассказал директор «Фонда Блейзера» Олег Устенко.
Только по данным австрийского экономического института, в 2015 году Европа от санкций, введенных против России, потеряла 17,6 миллиардов евро и 400 тысяч работников остались без работы. По словам Олега Устенка, экономика Европы мощнейшая в мире, поэтому 17 миллиардов потери – это капля в море, которая чуть превышает 0,1%. «Так или иначе, но ЕС очень зависит не столько от России, сколько от США и в связи с тем, что Трамп начинает менять свою тональность в отношении России, то подобного следует ожидать и от Европы», – отметил эксперт.
Россияне оценивали свои убытки от санкций в 40 миллиардов евро в 2014 году, и в 25 миллиардов евро в 2015 году. «Это могут быть реальные цифры, но, если украинская экономика в прошлом году произвела валового продукта на 90 миллиардов долларов, в то же время РФ произвела его на 900 миллиардов долларов. Москва больше страдает от снижения цены на нефть, нежели от санкций», – подытожил Олег Устенко.