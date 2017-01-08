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Не те убытки: Геращенко перепутала Россию и Евросоюз

Не те убытки: Геращенко перепутала Россию и Евросоюз
Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, перепутала Евросоюз и Россию, сообщает replyua.net. На своей странице в Фейсбуке она разместила пост об антироссийских санкциях и попала в очень неловкое положение.

Нардеп написала пост со ссылкой на новость, размещенную «Европейской правдой», в котором отметила, что Россия понесла убытки от санкций на сумму в 17,6 миллиардов евро. Геращенко невнимательно прочитала статью, поскольку речь в ней шла об ущербе, нанесенном Евросоюзу. Некоторые пользователи сразу заметили ошибку в посте и написали об этом, после чего Геращенко удалила запись в Фейсбуке. Нужно отметить, что подсчетом убытков от санкций занимались сотрудники Австрийского института экономических исследований.

Они привели статистику за 2015 год и указали, что в результате санкций, введенных против России, страны Евросоюза в 2015 году понесли убытки на сумму, превышающую 17 миллиардов евро. Кроме того, санкции привели к безработице – в Европе были потеряны 400 тысяч рабочих мест.
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