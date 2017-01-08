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Исследовательница: рождественские гадания непосредственно влияли на женитьбу наших прадедов

Исследовательница: рождественские гадания непосредственно влияли на женитьбу наших прадедов
Этнолог Ирина Игнатенко считает, что украинское традиционное общество – аграрное и доиндустриальное, поэтому жениться и выбрать себе пару было важно, всем хотелось узнать – кто же это будет, еще и не только узнать судьбу, но и приворожить. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала исследовательница, передает replyua.net.

«Почему это делали с 6 на 7 января? Потому что в эту ночь стирается грань между нашим миром и миром потустороннего. Народная культура выработала очень много таких ритуалов. Например, что делали девушки? Выходили на огород или в кладовку, где лежали дрова, брали их впопыхах и заносили в дом, а тогда считали, если их было четное количество, то девушка в этом году выйдет замуж, если же нечетное – не получится. То же гадание делали с зерном. Гадать нужно было после того, как сходила звезда. Можно было идти под окна к соседям и слушать о чем им идет речь. Хорошо, если говорили «иди», «встань», «поезжай». А если услышишь «сядь», «сиди», «никуда не ходи» - это плохое предсказание», – отметила Ирина Игнатенко.

Когда девушки собирались гадать, они еще могли все вместе варить вареники, или просто лепешки из теста. Собаку прежде не кормили весь день, выкладывали перед ней эти вареники и смотрели, чей она выберет, чей первый схватит – та и пойдет замуж, а, если собака схватит и отбросит – это плохой знак.

6 числа начинался цикл зимних праздников, к которым делали гадания. Срезали веточку вишни и ставили в воду, если она до Маланки (13 января) зацветет, распустится, то это хорошо, а, если веточка засыхала – это плохое предсказания.
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