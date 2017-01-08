Украинским студентам изменили правила начисления стипендий

С 1 января этого года в Украине вступает в силу новый порядок начисления стипендии студентам, информирует replyua.net со ссылкой на ЛИГА. Теперь академическую стипендию студентам будут начислять, исходя из рейтинга успеваемости, и он будет составляться на основе знаний, полученных студентом за последний семестр обучения.
Составляющая успешности в рейтинге будет достигать 90 процентов от рейтинговых баллов. Эти баллы каждый ВУЗ будет определять самостоятельно, при этом в каждом учебном заведении появятся специальные комиссии, решающие вопросы, связанные с начислением и размером стипендий. Те студенты, которые будут занимать самые высокие рейтинговые позиции, смогут рассчитывать на 45-процентное увеличение стипендий. Социальную стипендию продолжат начислять в обязательном порядке, и ее будут получать студенты и курсанты невоенных ВУЗов, которые не будут иметь академической задолженности по окончании семестра.
Не смогут рассчитывать на социальную стипендию студенты с неудовлетворительными результатами обучения. Социальные стипендии будут выплачиваться лицам, относящимся к нескольким категориям: дети шахтеров, чернобыльцы, участники АТО, а также дети погибших в зоне АТО военных, внутренне перемещенные дети.