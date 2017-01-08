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В Украине начали опаздывать поезда из-за сильных морозов и метелей

В Украине начали опаздывать поезда из-за сильных морозов и метелей
В пресс-службе Укрзализныци рассказали о том, что вчера из-за сильных морозов некоторые поезда добрались до пункта назначения с большим опозданием, информирует replyua.net.

7 января шесть составов прибыли на станции с задержкой. В частности, скоростной Перемышль-Киев задержался в пути почти на два часа, а скоростной поезд Львов-Дарница прибыл с опозданием на час. Сложные метеоусловия в Одессе спровоцировали перебои в работе не только аэропорта, но и железнодорожных вокзалов – поезд Одесса-Константиновка прибыл с опозданием на полчаса, а состав Одесса-Харьков не задержался в пути, но отправился из Одессы с опозданием в сорок минут. Примерно на полчаса позже на конечные станции прибыли поезда Киев-Запорожье, Львов-Москва и Львов-Мариуполь.

В пресс-службе компании подчеркнули, что железнодорожники перешли на усиленный режим работы и делают все возможное, чтобы никаких задержек не было. Очистка железнодорожного полотна от снега проводится практически круглосуточно. Напомним, что из-за сильных морозов и метелей движение транспорта затруднено во многих областях Украины.
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