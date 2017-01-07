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Рятувальники розповіли про кількість знеструмлених населених пунктів

Рятувальники розповіли про кількість знеструмлених населених пунктів
Речники Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про стан електропостачання у населених пунктах України, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, увечері сьомого січня 2017 року знеструмленими все ще залишаються тридцять один населений пункт у чотирьох областях. Причиною відсутності електропостачання називають негоду, яка огорнула південні, західні, північні та центральні області України. Наразі все ще немає світла у двадцяти двох населених пунктах Одеської області, семи пунктах Миколаївської області, а також знеструмлено по одному населеному пункті у Волинській та Херсонській областях. Рятувальники повідомили, що працюють над відновленням електропостачання, до цієї роботи залучено фахівців обленерго.

Нагадаємо, що вчора та позавчора в Україні лютувала негода, яка супроводжувалась заметілями, вітром, снігопадами та різким зниженням температури повітря. Відтак, на деяких ділянках доріг рух автомобільного транспорту було припинено, а деякі населені пункти залишились без освітлення. У великих містах та поблизу трас встановлено пункти обігріву. Метеорологи обіцяють, що вже з наступного тижня відчутно потепліє.
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