В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину

Украинское государство намерен посетить Джо Байден, являющийся американский вице-президентом. Причиной визита является очередная демонстрация содействия США Украине. Такое сообщение во время телеэфира одного из телевизионных каналов обнародовала руководитель отдела ВРУ по иностранным делам Анна Гопко, о чем информирует replyua.net.
Говоря об этом, Анна Гопко подчеркнула: «Этот визит американского чиновника является одним из тех, который подытожит результат, так как Джозеф Байден – это один из товарищей и правозащитников Украинского государства, совершивший больше семи посещений нашей страны за все эти непростые годы». Парламентарий в это же время отметила, что только благодаря Джо Байдену экономические санкции в отношении России были усиленны Америкой.
Гопко подытожила: «Его личные множественные усилия были осуществлены с той целью, чтобы усилить антироссийские санкции. Визит Байдена станет солидарным посещением Украины и уже которым заверением в том, что нас поддерживают в США». Насколько известно, ранее в СМИ появилась информация о том, что вице-президент Соединенных Штатов Америки имеет намерение прибыть с визитом в Украину пятнадцатого числа этого месяца.