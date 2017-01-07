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В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину

В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину
Украинское государство намерен посетить Джо Байден, являющийся американский вице-президентом. Причиной визита является очередная демонстрация содействия США Украине. Такое сообщение во время телеэфира одного из телевизионных каналов обнародовала руководитель отдела ВРУ по иностранным делам Анна Гопко, о чем информирует replyua.net.

Говоря об этом, Анна Гопко подчеркнула: «Этот визит американского чиновника является одним из тех, который подытожит результат, так как Джозеф Байден – это один из товарищей и правозащитников Украинского государства, совершивший больше семи посещений нашей страны за все эти непростые годы». Парламентарий в это же время отметила, что только благодаря Джо Байдену экономические санкции в отношении России были усиленны Америкой.

Гопко подытожила: «Его личные множественные усилия были осуществлены с той целью, чтобы усилить антироссийские санкции. Визит Байдена станет солидарным посещением Украины и уже которым заверением в том, что нас поддерживают в США». Насколько известно, ранее в СМИ появилась информация о том, что вице-президент Соединенных Штатов Америки имеет намерение прибыть с визитом в Украину пятнадцатого числа этого месяца.
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