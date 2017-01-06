валюта
СпецтемаБлогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

СБУ вызывает Губарева на разговор в Киев

СБУ вызывает Губарева на разговор в Киев
Сотрудниками СБ Украинского государства в столицу Украины был вызван для осуществления допроса и проведения некоторых других следственных действий один из пророссийских террористов Донбасса Павел Губарев, о чем информирует «Интерфакс-Украина».

Как информирует replyua.net, допрос боевика должен проходить на протяжении трех дней в текущем месяце – 11,12 и 13 числа. Правоохранители предъявляют Павлу Губареву попытки нарушить целостность территорий и самостоятельность нашей страны, участие в действиях террористических организаций, а также осуществление массовых беспорядков в Украинском государстве.

Насколько известно, ранее боевик Павел Губарев получил известность в результате своих активных пророссийских взглядов и выступлений на Донбассе в 2014 году. Ранее он занимал должность руководителя мобилизационного отдела «минобороны Донецкой народной республики». В настоящее время он представляет организацию «Народное ополчение Донбасса», а также возглавляет несостоявшуюся «Новороссию». Кроме того, в конце января 2016-го Губарева назначили на должность так называемого «исполняющего обязанности председателя канцелярии Ясиноватой».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: ситуация в США накаляется
Важное за сутки
06 янв 2017
15239

Пономарь: ситуация в США накаляется

Короткая праздничная неделя уже подходит к концу, и сегодня несколько важных новостей, и самая главная из них связана с Трампом. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет

06 янв 2017
14378

Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Оказывается, помимо того, что у дочери избранного президента США Дональда Трампа весьма украинское имя Иванка, так и у самого Трампа есть близкая подруга украинка, модель, экс-ведущая телеканала

06 янв 2017
7141

Москва шокирована кандидатом на должность главы американской нацразведки

СМИ сообщают о том, что претендентом на должность руководителя американской национальной разведки, судя по всему, станет 73-летний Дэниэл Котус, ранее работавший сенатором от штата Индиана, передает

Последние новости

СБУ вызывает Губарева на разговор в Киев

Фемида лишила президента-беглеца Януковича имущества

Російські пропагандисти повідомляють про спалення російського прапора в окупованому Севастополі

Непогода парализовала аэропорт Одессы

Журналіст: безсумнівно, росіяни і терористи ІД – одна структура

В окупованому Донецьку насаджують сталінізм

Український шоу-бізнес на підтанцьовках у Росії

Контрабанда кругляка процветает: с Украины пытались вывезти 29 вагонов леса

Тука рассказал о еще одной российской угрозе для Украины

Чого боїться Дональд Трамп - Боровий

В Одесі пограбували квартиру адвоката та викрали його машину (ВІДЕО)

На посаду глави поліції претендують 20 осіб

Пашинський задається тим, що захопить владу: розстріляємо всіх (АУДІО)

Украинская энергосистема выдержит сильные морозы – Минэнергоуля

Суд видав ще одну заборону НАБУ в рамках "чорної бухгалтерії" ПР

В МИД РФ не исключают участие Трампа в переговорах по Донбассу

Эксперт: личная задача Трампа – выполнить миссию под названием «во, что бы то ни стало дождаться 20 января»

Пионтковский пояснил, почему Трамп не сможет слить Украину

Експерт: В найближчій перспективі неможливе примирення України та Росії

НАБУ порушило ще 3 справи проти декларантів

 Новости за день