СБУ вызывает Губарева на разговор в Киев

Сотрудниками СБ Украинского государства в столицу Украины был вызван для осуществления допроса и проведения некоторых других следственных действий один из пророссийских террористов Донбасса Павел Губарев, о чем информирует «Интерфакс-Украина».
Как информирует replyua.net, допрос боевика должен проходить на протяжении трех дней в текущем месяце – 11,12 и 13 числа. Правоохранители предъявляют Павлу Губареву попытки нарушить целостность территорий и самостоятельность нашей страны, участие в действиях террористических организаций, а также осуществление массовых беспорядков в Украинском государстве.
Насколько известно, ранее боевик Павел Губарев получил известность в результате своих активных пророссийских взглядов и выступлений на Донбассе в 2014 году. Ранее он занимал должность руководителя мобилизационного отдела «минобороны Донецкой народной республики». В настоящее время он представляет организацию «Народное ополчение Донбасса», а также возглавляет несостоявшуюся «Новороссию». Кроме того, в конце января 2016-го Губарева назначили на должность так называемого «исполняющего обязанности председателя канцелярии Ясиноватой».