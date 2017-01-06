Фемида лишила президента-беглеца Януковича имущества

Судьями киевского суда Печерского района сегодня, 6 января было принято решение арестовать имущество беглого экс-президента Украинского государства Виктора Януковича. Таким образом, санкции были наложены на двухмачтовое судно 2000 года выпуска, жилдом, квартирное помещение, две стоянки и два места для парковки в полуподземке. Информация об этом была обнародована в ЕРДР.
Как информирует replyua.net, имущество Януковича было арестовано из-за того, что бывший глава государства находится в кругу подозреваемых лиц в осуществлении правонарушений, которые предусмотрены частью первой статьи 111 УК Украины - «Госизмена» и еще четырех статьях Уголовного кодекса Украинского государства.
В соответствии с действующим в Украине законодательством статья 111 УК Украины предусматривает собой конфискацию имущества. В результате Генпрокуратура Украинского государства подала в суд иск о возможности ареста имущества Виктора Януковича, которое на нем числится. Фемида в полном объеме удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на вышеуказанные вещи и недвижимость бывшего гаранта Конституции, бежавшего из Украины во времена акций протеста на Майдане Независимости в Киеве.