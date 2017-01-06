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На посаду глави поліції претендують 20 осіб

На посаду глави поліції претендують 20 осіб
Наразі на участь в конкурсному відборі на посаду керівника Національної поліції України заявки подало 20 кандидатів. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Варченко Іван під час телеефіру на каналі «112 України», передає replyua.net.

Як відомо, документи на участь у конкурсі на посаду глави Нацполіції України можна подавати ще протягом двох тижнів. Розгляд заявок комісія буде розпочинати 15-го січня. «Коли конкурсна комісія розпочне свою роботу, тоді і з’явиться список учасників. Не можу виключити того, що там будуть різні публічні особи, в тому числі і народні депутати», - повідомив Варченко.

«Також варто не забувати про те, що деяка частина людей відразу випаде з конкурсу, оскільки вона не пройде через рамки відповідності ознакам, які прописані в українському законодавстві щодо Національної поліції. У 99% випадках у відкритих конкурсах бувають і такі учасники, які подають документи, але при цьому не прочитали вимог», - зазначив він. Також радник глави МВС додав, що конкурс планується завершити на початку лютого, однак конкретної дати для цього немає. Як відомо, всередині листопада минулого року Хатія Деканоідзе подала у відставку з посади глави Національної поліції України.
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