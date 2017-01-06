Украинская энергосистема выдержит сильные морозы – Минэнергоуля

Сегодня Минэнергоуля Украины провело селекторное совещание, в ходе которого был представлен отчет руководства компании о готовности к работе с учетом прогнозируемого в ближайшие дни достаточно низкого температурного режима, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в связи с ожидаемыми сильными снегопадами в сопровождении сильного ветра и резкого снижения температуры, ГП «НЭК» Укрэнерго, энергоснабжающие и энергогенерующие компании получили приказ принять все меры, которые помогут гарантировать нормальную работу всей энергосистемы Украины в условиях низких температур.
Отмечается, что со стороны энергокомпаний были подготовлены распоряжения с утвержденным графиком дежурства руководства на время праздничных и выходных дней. Также проведена работа над восстановлением обычного режима питания украинских потребителей, целиком укомплектованы аварийно-восстановительные бригады облэнерго для того, чтобы была возможность быстро предотвратить вероятные аварийные отключения и в оперативном режиме их устранить. Таким образом, энергокомпании готовы работать в низком температурном режиме и обеспечивать население надежным энергоснабжением.