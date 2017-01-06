Суд видав ще одну заборону НАБУ в рамках "чорної бухгалтерії" ПР

Національне антикорупційне бюро отримало відмову від Солом’янського районного суду Києва на доступ до рахунків організації «Союз молоді регіонів України» в рамках провадження щодо перерахунків їй 58 мільйонів гривень «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Про це можна дізнатися з відповідної судової ухвали від 29-го грудня 2016 року, пишуть «Українські новини», передає replyua.net.
Крім того, в матеріалах клопотання зазначається, що антикорупційне бюро займається розслідуванням в рамках кримінальної справи щодо надання представниками та членами партії Януковича хабарів народним депутатам України, представникам уряду, Вищої ради юстиції, високопоставленим українським офіцерам та іншим чиновникам загальною сумою більш ніж 10 мільярдів гривень.
Також з клопотання випливає, що під час збору відомостей, коли НАБУ мало тимчасовий доступ до матеріалів «чорної бухгалтерії», вдалося встановити, що на рахунок організації «Союз молоді регіонів України» в «Укргазбанку» було перераховано готівку в загальній кількості понад 58 мільйонів 166 тисяч гривень. Суд прийняв рішення відмовити НАБУ у доступі до даних цього рахунку, оскільки там вирішили, що ніяких корисних даних бюро там для себе не знайде.