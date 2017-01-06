Експерт: В найближчій перспективі неможливе примирення України та Росії

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

На переконання політолога-міжнародника, наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, кожен день віддаляє примирення українського та російського народів, адже занадто вже далекі позиції двох сторін і все те, що може запропонувати Україна, виходячи з меж свого консенсусу, не є прийнятним для Росії. І навпаки – все те, що може пропонувати Росія – не є прийнятним для України. Про це експерт зазначив в ефірі радіо «Свобода».За словами Олександра Сушка, не можна обирати або війну, а бо повну здачу інтересів, тому що за всім цим стоять люди, життя яких коштує занадто багато. «Якби було б все так просто, як говорять деякі експерти, то, наприклад, вже б всі забули про Придністровський конфлікт, тому що там вже давно не стріляють, люди вільно перетинають кордон, там немає того антагонізму, який є у нас. Навіть з приходом до влади проросійського президента Молдови майже немає шансів на врегулювання конфлікту, то, що вже казати про нашу ситуацію», – зазначив Сушко. Політолог вважає, що на сьогоднішній день рівень довіри між Росією і західним світом продовжує понижуватися і цьому сприяла компанія Путіна в Сирії. «Краще зосередитися на малих кроках: відновлення транспортного сполучення, повний обмін полоненими, а не орієнтуватися на війну або примирення», – резюмував Олександр Сушко.