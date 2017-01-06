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НАБУ порушило ще 3 справи проти декларантів

НАБУ порушило ще 3 справи проти декларантів
Національне антикорупційне бюро України нещодавно розпочало досудове розслідування щодо трьох кримінальних проваджень стосовно подання недостовірної інформації або відсутності електронної декларації. Про це повідомляє прес-центр НАБУ у п’ятницю, 6-го січня, передає replyua.net.

Кримінальні провадження було порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу проти народного депутата та двох керівників районних держадміністрацій. Дані щодо кримінального порушення народним депутатом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначається у повідомленні. НАБУ у своєму інформаційному листі ім’я депутата-порушника не називає.

За результатами перевірки однієї з громадських організацій, дані щодо подання завідома неправдивої інформації керівником районної державної адміністрації та про умисне неподання електронної декларації іншим керівником райдержадміністрації було також внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як відомо, 17-го листопада минулого року антикорупційне бюро зареєструвало перші три кримінальні справи за фактами незаконного збагачення. Два провадження було порушено проти нардепів та одне – проти представника судової гілки.
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