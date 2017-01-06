Як вплине Євробачення на тарифи для киян

Київська міська адміністрація під час підготовки до проведення в столиці Євробачення-2017 не збирається підвищувати тарифи на електроенергію для населення. Про це на запит видання «УП» розповіли у прес-центрі Київської міської державної адміністрації, передає replyua.net.
«Ремонтні роботи електричних мереж, які виконуються в рамках підготовки до пісенного конкурсу Євробачення ніким чином не вплинуть на тарифи для мешканців міста», - пообіцяв заступник керівника КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що гроші на виконання ремонтних робіт з метою підвищення потужності електромереж Міжнародного виставкового центру будуть давати у фонді ПАТ «Київенерго». «Всі витрати на ремонтні роботи будуть покриватися з фонду «Київенерго». Хочу ще раз наголосити, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електроустаткуванні в рамка підготовки до проведення Євробачення у 2017 році тарифи за електроенергію для населення підвищуватися не будуть», - зазначив Пантелеєв. Як повідомлялося раніше, Кабмін рекомендував київській владі включити до тарифів за електроенергію витрати на проведення ремонтних робіт на електроустаткуванні в рамках підготовки до співочого конкурсу.