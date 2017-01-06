Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины

Сокоординатор общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев в эфире «Громадського радио» рассказал, как постепенно произошла смена тенденций. По мнению эксперта, как только украинский президент, а за ним и все чиновники перестали бояться «Старшего брата» и откровенных угроз, ситуация изменилась в корне.
Как пример, Дмитрий Снигерев предлагает вспомнить, как отреагировали российские дипломаты по поводу ракетных учений Украины в Херсонской области почти на границе с Крымом. «Мы услышали другую тональность со стороны украинской власти. Чего только стоит заявление Турчинова, который четко указал России, что не стоит лезть не в свои дела, внутренние дела Украины никак не касаются ее северного соседа. Это очень важно, ведь в Кремле тоже сидят люди и им свойственно бояться и опасаться, поэтому увидев, что украинская власть говорит с ними на равных, сменили тон», – отметил Снегирев.
Также активист предлагает вспомнить, как накануне Нового года глава российского МИДа Сергей Лавров фактически выдвинул Киеву ультиматум после визита нардепа Савченко в столицу Беларуси: казалось бы Украина кивнет головой и амнистирует всех боевиков, но так не произошло. Украинская сторона поставила в ответ свой ультиматум, чем вызвала онемение в Кремле. «Это все говорит о том, что как только Россия сталкивается с сопротивлением, аргументированной реакцией – имперская риторика сразу растворяется в воздухе», – подытожил Снегирев.