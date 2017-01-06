«Укравтодор» отчитался о ремонте тысячи километров дорог

В 2016 году «Укравтодор» отремонтировал около тысячи километров дорожного полотна в Украине, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
На финансирование дорожной отрасли в прошлом году из государственного бюджета было выделено порядка 15 миллиардов 200 миллионов гривен, кроме того, удалось внедрить систему контроля за качеством строительства и ремонта дорог. Также в ведомстве проинформировали о том, что за двенадцать месяцев прошлого года было выписано штрафов на сумму, превышающую 67 миллионов гривен, однако приводится и хорошая статистика – смертность на украинских дорогах в результате ДТП сократилась более чем на 17 процентов.
Что касается количества отремонтированных километров украинских дорог, то в прошлом году были самые высокие показатели. В 2016 году отремонтировали участки длиной тысяча километров, в то время, как годом ранее было отремонтировано всего лишь 313 километров, а в 2014 году еще меньше – 102 километра. В 2013 году эта цифра достигала 621 километра.