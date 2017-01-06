Дипломат: Россия уже не способна на войну, она готова лишь к локальным конфликтам

Россия теперь может устраивать только локальные конфликты, и на большую войну она уже не способна. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 5 канала рассказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.
По его словам, несмотря на то, что РФ не может проводить большую наступательную операцию, украинцам нельзя расслабляться и нельзя сдаваться. «Нам нельзя сдаваться. Украинцы должны сделать все возможное, чтобы российский агрессор отступил. Тем более, что международное право на нашей стороне», подчеркнул дипломат. По его словам, уже поступают предложения о том, что Украине нужно обо всем забыть и подарить агрессору десять тысяч убитых граждан Украины.
«Нам предлагают забыть и подарить уничтоженный Донбасс, а также подарить оккупированный Крым. За что мы должны это сделать? За обещание, что такие подарки станут гарантом нашей безопасности?», подчеркнул Огрызко. Напомним, что ранее дипломат заявил о том, что военное присутствие России в Беларуси продолжает увеличиваться, и северные границы Украины становятся незащищенными.