Птичий грипп выявлен в двух областях Украины

Сотрудники Государственной службы по вопросам защиты потребителей и безопасности пищевых продуктов зафиксировали случаи заражения домашней птицы птичьим гриппом в Одесской и Черновицкой областях, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что в Черновицкой области, поселке Чорторыя, погибли куры в одном домашнем хозяйстве.
После лабораторных исследований было установлено, что куры погибли из-за птичьего гриппа. В настоящий момент местные ветеринарные службы принимают срочные меры по выявлению больной птицы, а также по недопущению распространения болезни в районе. Ранее птичий грипп был также выявлен у лебедей, обитающих в Черновицкой области. Что касается Одесской области, то там были заражены более тысячи птиц, которые потом погибли.
Массовое заражение произошло в СПК «Дружба». При исследовании материала в лаборатории также удалось установить, что домашняя птица погибла из-за птичьего гриппа. Нужно отметить, что ранее вспышка этого опасного заболевания была зафиксирована в Херсонской области – впервые за последние восемь лет.