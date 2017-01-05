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Открыт Межотраслевой профсоюз для помощи украинцам в Польше

Открыт Межотраслевой профсоюз для помощи украинцам в Польше
В Украинском государстве начал работу Межотраслевой профсоюз работающих украинских граждан в Польше. Как заявил во время общения с журналистами «Укринформа» председатель этого ведомства Юрий Карягин, они будут заниматься предоставлением разнообразной помощи для наших мигрантов в этом государстве.

Как информирует replyua.net, Карягин сказал: «За всю историю независимого Украинского государства такое ведомство отрылось впервые. Он будет защищать интересы украинцев в Польше. Мне часто задают вопросы граждане Украины и из некоторых других государств, к примеру, те, которые работают в Канаде, ФРГ, Испании, на Пиренейском полуострове или же Португалии. А посему хочу отметить, что наши контакты увеличиваются и, вероятно, мы будем оказывать помощь нашим согражданам во всех уголках мира, где они зарабатывают деньги».

Согласно словам Юрия Карягина, в Польше в настоящий момент находятся порядка одного миллиона украинских граждан. Но это не предел, так как по предварительным расчетами Польских властей, уже в ближайшее время это государство будет иметь нужду в еще пяти миллионах рабочих рук. Следовательно, миграция в Польшу будет только усиливаться, что заставит объединиться и образовать такое вот Межотраслевое ведомство.


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Открыт Межотраслевой профсоюз для помощи украинцам в Польше

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