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Позитивные новости для украинской экономики - аналитик

Позитивные новости для украинской экономики - аналитик
Финансовый аналитик на своей странице в Facebook пишет о позитивных новостях для украинской экономики. Самой важной из них можно считать прогноз роста экономики Украины в 2017 году на три процента, а также прибыльность деятельности НАК «Нафтогаз Украины», - передает replyua.net.

Влад Пономарь сообщает, что сегодня премьер-министр Украины заявил, что рост украинской экономики составит в следующем году 3%, а в феврале Международный валютных фонд предоставит Украине новый транш в рамках программы расширения финансирования в сумме 1 миллиард долларов США. Также политик добавил, что благодаря раскрытию и прекращению существования преступного бизнеса, живущего за счет коррупционных схем, бюджет страны был пополнен на 140 миллиардов гривен.

Аналитик подчеркивает, что очень радуют финансовые результаты деятельности компании НАК «Нафтогаз Украины» - в 2016 году она заплатила в Государственный бюджет Украины более 60 миллиардов гривен налогов. Пономарь добавляет: «Порадовали и украинские аграрии – в 2016 году они поставили рекорд в сборе урожая сои – впервые за всю историю отрасли ее урожай составил 4,125 миллионов тонн. В 2017 году будет выделен 1% ВВП на финансирование АПК».
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