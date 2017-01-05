В Генштабе рассказали о плане по мобилизации на 2017 год

В 2017 году ряды украинской армии Генштаб намерен пополнить 4 тысячами украинцев. Как информирует replyua.net, информацию об этом поведал Марк Андрусяк, полковник, который в это же время занимает должность замначальника ГУ персоналом Генерального штаба ВСУ.
Так, по словам военного, имеются намерения в текущем году выполнить пополнение рядов украинской армии украинцами в количестве около четырех тысяч человек. Также Андрусяк отметил, что в большей степени в это число будут входить те, кто окончил, к примеру, во время учебы военные кафедры, однако службу в армии не проходил. Он подчеркнул, что документально под призыв попадают украинцы, возраст которых не превышает 43 лет, которые ранее не проходили службу в рядах Вооруженных сил Украинского государства.
Стоит также отметить, что в свою очередь Валерий Денбебера, являющийся начальником отдела формирования Генштаба, ране делал заявление, что на протяжении последнего времени в стране фиксируется значительное увеличение случаев, когда призывники уклоняются от срочной службы в рядах ВСУ. По словам военного, за время минувшего призыва в Украине к призывным участкам не явились более трехсот тысяч человек.