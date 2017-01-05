СБУ зупинила канал незаконної міграції, який "кришувала" ФСБ Росії

Служба безпеки разом з Державною прикордонною службою України у Краснопільському районі Сумської області затримала громадянина Російської Федерації, який займався організацією переміщенням нелегальних мігрантів через державний кордон України. Про це сьогодні, 5-го січня, повідомляє прес-служба СБУ на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
«Громадяни Російської Федерації організував канал переправлення нелегальних мігрантів в два напрямки за сприянням прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії», - йдеться у повідомленні. Оперативники Служби безпеки України та представник ДПСУ затримали зловмисника «на гарячому», коли той намагався незаконно відправити на територію РФ громадянина однієї з країн Закавказзя. Наразі правопорушник знаходиться на допиті. Правоохоронці вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. в той самий час СБУ не повідомляє ім’я затриманого. Служба безпеки підозрює, що у чоловіка були спільники на території України, які допомагали в організації незаконних переміщень. Поки що ФСБ РФ не дала свій коментар з цього приводу.