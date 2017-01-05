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КБТЗ передал бойцам АТО 50 новых БТР-3

КБТЗ передал бойцам АТО 50 новых БТР-3
На протяжении всего минувшего года Государственная компания по изготовлению бронированное военной техники – завод бронетанковых изделий в Киеве вручил бойцам антитеррористической операции более пятидесяти новых бронетранспортеров (БТР-3). Кроме того, как подчеркивается в сообщении «Укроборонпрома», также КБТЗ реставрировал практически 150 единиц тяжелой военной техники для армии Украины.

Как информирует replyua.net, в минувшем году Национальная гвардия Украинского государства совместно с Вооруженными силами Украины получили значительное усиление со стороны КБТЗ, а именно более чем 50 новых бронированных транспортных средств, оснащенных управляемыми ракетами, а также боевыми модулями с мощным пушечным оснащением.

В это же время сообщается, что за весь 2016 год «Киевский бронетанковый завод» (КБТЗ) отреставрировал порядка ста сорока единиц бронированной военной техники и иной тяжелой военной техники. Также стоит отметить, что огромная часть работ по ремонту техники осуществлялась в полевых условиях, где бойцы ВСУ проводят антитеррористическую операцию. Напомним, что по сообщению ведомства, не так давно КБТЗ закончил монтаж нового ангара для изготовления корпусов для бронетранспортеров.
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