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Савченко: войну на востоке Украины можно было закончить за киках-то 2 месяца

Савченко: войну на востоке Украины можно было закончить за киках-то 2 месяца
Исключенная из состава фракции «Батьківщина» парламентарий Надежда Савченко выразила мнение в эфире «Эхо Москвы», что проблему, которая уже на протяжении более двух лет наблюдается на Донбассе, можно было бы урегулировать за какие-то два месяца.

Как информирует replyua.net, внефракционный нардеп заявила: «От того, кто возьмет на себя ответственность, будет зависеть вся ситуация. Ведь это не так себе, принял сейчас решение и все, а ведь нужно и ответственность нести за него. Но в нашей стране, в большинстве случаев куму это передается, ведь власти никогда не желают отвечать за это. Следовательно, на самом деле, войну на востоке Украинского государства, можно было бы завершить, если не за один день, то за какие-то два месяца – это точно…».

Более того, нардеп добавила: «И даже одержать победу, найти подходящую политситуацию, расставить правильно все мелочи, но прежде всего, правильно сделать честные заявления. Я не имею в виду «честные заявления», типа – я буду бить по вам в такое-то время и в таком-то месте, нет. Ведь хитрость военного времени есть хитрость военного времени. Просто необходимо правильно определить политику государства на счет того, что сейчас происходит и что необходимо с этим делать».
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