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Україна прийняла перші 80 тисяч тонн нафти з Азербайджану

Україна прийняла перші 80 тисяч тонн нафти з Азербайджану
«Укртатнафта» готується до процесу прийому для переробки легкої нафти з Азербайджану. Партія у кількості 80 тисяч тонн прибула до України наприкінці грудня минулого року. її будуть поставляти до Кременчуцького нафтопереробного заводу. Про це повідомляється на офіційному сайті «Укртатнафти», передає replyua.net.

У повідомленні відзначили, що на 2017 рік Україна запланувала прийняти такої нафти 1.3 мільйона тонн. «Реалізація даного проекту стала можлива завдяки угодам між президентами України та Азербайджану щодо відновлення відносин в рамках поставок нафти до українських НПЗ. Постачає сировину державна нафтова компанія Азербайджану «SOCAR». Раніше, на початку жовтня минулого року дана компанія вже поставляла до України іранський газовий конденсат до ПАТ «Укртатнафта», - зазначається у інформаційному листі.

Також у повідомленні компанії зауважили, що протягом минулого року їм вдалося збільшити кількість прийому поставок на 11%. Планується, що у 2017 році кількість імпортованого чорного золота до України для переробки зросте більш ніж на 40%. Крім того у «Укртатнафті» зазначили, що компанія планує повністю перейти на виготовлення палива європейського стандарту Євро-5.
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