Гройсман розповів, що буде з тарифами у 2017 році

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував ситуацію з високими тарифами, яка «давить» на українські сім’ї. В той самий час він пояснив, чого українцям чекати від уряду в 2017 році. Про це він розповів під час розмови з журналістом «Укрінформу», передає replyua.net.
«Наразі ми вирішуємо дійсно складні задачі, які приведуть Україну за три-чотири роки до енергонезалежності. А це у свою чергу вкрай важливий вкладу у нашу економіку та розвиток. Нещодавно я наткнувся на одну статтю аналітиків, у якій говориться, що якщо б Україна видобувала газ на власні потреби, то ціна за долар не перевищувала б 18.5 гривні. Тепер уявляєте, який рівень впливу має лише газ на економіку України», - зазначив Гройсман.
«Взагалі я маю чітке розуміння того, що ми проводимо. Потрібно захищати малозабезпечені версти населення. Чому я маю захищати політиків та чиновників, які мають басейни по 25 метрів у ширину, маєтки та вілли, які опалюються газом? Невже вони мають купувати дешевий газ? Чи за нього вся країна буде доплачувати? Ні дорогі мої, такого більше не буде. Для цього у нас є ціна імпортного паритету, яка являється максимальною. В той самий час кожна українська сім’я, яка має невеликі доходи, може отримувати субсидію», - пояснив глава уряду.