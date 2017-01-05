Эксперты: цены и курс доллара будут расти в начале 2017 года

В первые месяцы 2017 года зарплаты в Украине немного вырастут, однако вместе с ними будут расти цены и курс доллара. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такой прогноз дают большинство экспертов. Что касается цен на основные продукты и услуги, то они могут повыситься на 2-6 процентов в первые три месяца.
Потребительская инфляция не превысит десяти процентов, однако будет ощутимой, поскольку в начале года отмечается так называемый сезонный фактор роста цен на некоторые продукты, а также повышаются тарифы на энергоносители. В январе инфляция будет минимальной из-за праздников, однако в феврале нужно ожидать очередного подорожания. Курс гривны в начале года будет нестабильным, возможны колебания – от 26,5 гривен до 30 гривен за доллар.
Если в ближайшее время Украина не получит очередной транш от МВФ, курс подскочит до 27,5 гривен, после чего он продолжит расти и будет заметно колебаться. Также на девальвацию гривны может повлиять и отсутствие иностранных инвестиций. Что касается средней зарплаты, то с 5,4 тысяч гривен она поднимется до 5,5-6 тысяч.