За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек

В период с 25 декабря по 1 января в Украине скончались шесть человек из-за осложнений, вызванных ОРВИ и гриппом, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Эпидпорог сейчас превышен практически во всех регионах страны, и на прошлой неделе скончались три человека во Львовской области, а также по одному человеку в Запорожской, Николаевской и Полтавской областях. Эпидемические пороги заболеваемости на прошлой неделе были превышены сразу в 21 регионе, а также в Киеве. Показатели ниже эпидемического уровня медики зафиксировали только в четырех областях – Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской и Харьковской. Наименьший показатель распространения ОРВИ и гриппа сейчас фиксируют в Луганской области, наивысший – в Киевской области.
На прошлой неделе за помощью к медикам обратились почти 370 тысяч украинцев, из них почти 58 процентов – дети до 17 лет. Впрочем, медики сообщают о снижении роста заболеваемости, и это связано, прежде всего, с каникулами, - дети не посещают школы и детские сады. Темпы прироста заболевших среди детей снизились на 17 процентов, среди взрослых – на три процента.