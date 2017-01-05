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За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек

За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек
В период с 25 декабря по 1 января в Украине скончались шесть человек из-за осложнений, вызванных ОРВИ и гриппом, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Эпидпорог сейчас превышен практически во всех регионах страны, и на прошлой неделе скончались три человека во Львовской области, а также по одному человеку в Запорожской, Николаевской и Полтавской областях. Эпидемические пороги заболеваемости на прошлой неделе были превышены сразу в 21 регионе, а также в Киеве. Показатели ниже эпидемического уровня медики зафиксировали только в четырех областях – Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской и Харьковской. Наименьший показатель распространения ОРВИ и гриппа сейчас фиксируют в Луганской области, наивысший – в Киевской области.

На прошлой неделе за помощью к медикам обратились почти 370 тысяч украинцев, из них почти 58 процентов – дети до 17 лет. Впрочем, медики сообщают о снижении роста заболеваемости, и это связано, прежде всего, с каникулами, - дети не посещают школы и детские сады. Темпы прироста заболевших среди детей снизились на 17 процентов, среди взрослых – на три процента.
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