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Путь, предложенный Курцом, приведет к исчезновению Украины – Семенченко

Путь, предложенный Курцом, приведет к исчезновению Украины – Семенченко
Для того, чтобы на Донбассе прекратились боевые действия, украинская сторона должна оказаться от выплаты налогов непризнанным республикам. Все иные способы нормализации ситуации на оккупированных территориях Украины, в частности тот, который озвучил нынешний глава ОБСЕ Себастьян Курц, обернутся полным исчезновением Украины. Как передает replyua.net, такое мнение озвучил Семен Семенченко, нардеп от партии «Самопомощь». Он рассказал о разгоревшемся скандале в связи с тем, что около 47% налогов из завозимого угля на подконтрольную Киеву территорию Украины, перечисляются властям так называемых «ДНР» и «ЛНР». А это, по мнению Семенченко, означает, что родственники участников АТО, при оплате счетов за электроэнергию, стают фактически спонсорами террористов, которые затем закупают боевые припасы для убийства детей.

Кроме того, считает депутат, власти Украины должны, наконец, сделать все для наведения порядка в своей стране: преодолеть коррупцию, а уже затем можно начинать освобождать от террористов оккупированные территории. Все альтернативные решения, в частности те, которые были озвучены главой австрийского МИДа и по совместительству главой ОБСЕ, способны привести к исчезновению существования независимой Украины.
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