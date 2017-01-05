валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Кива призывает легализовать оружие

Кива призывает легализовать оружие
Илья Кива, советник главы Министерства внутренних дел, считает, что в Украине нужно срочно легализовать оружие, приняв соответствующий закон. Как передает replyua.net со ссылкой на Эспрессо, Кива уверен, что принятие этого законопроекта поможет защитить всех граждан Украины.

«Это моя четкая позиция на сегодняшний день. Нужно учитывать все сложившиеся обстоятельства. В этой ситуации мы должны понять, что Украине необходимы законы, которые помогут регламентировать отношения оружия и граждан. Я могу четко заявить о своей позиции – украинским гражданам нужно оружие», подчеркнул Илья Кива. Также в эфире канала Эспрессо советник министра внутренних дел рассказал о том, что законы, которые позволят гражданам пользоваться оружием, должны быть принятые в Верховной Раде в самое ближайшее время.

«Закон о легализации оружия защитит всех украинцев и поможет сохранить их жизни. Хочется надеяться, что в Верховной Раде все-таки есть честные люди, которые смогут продвинуть этот законопроект», добавил Кива. Напомним, что вопрос о легализации оружия в Украине поднимался неоднократно, однако представители властей отмечали, что на сегодняшний день такой закон принять нельзя.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие
Важное за сутки
04 янв 2017
26281

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

04 янв 2017
11163

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що серед сорока затриманих працівниками правоохоронних органів в зв’язку з розслідуванням справи щодо теракту у нічному клубі Стамбулу, який трапився під час

04 янв 2017
9594

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Русская церковь, как и Кремль, не собирается мириться и признавать суверенитет Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на востоке страны, где годами нивелировалось влияние Киевского

Последние новости

Боевики Луганска похитили пенсионера, использовавшего украинскую символику

В 2017 году в окружении Порошенко будет множество конфликтов – эксперт

Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

Керівникам лікарень та шкіл заповнювати е-декларації не обов'язково

На севере Германии сильнейшие наводнения

Єлісєєв різко відповів на пропозицію Пінчука здати Крим

Эксперты: цены и курс доллара будут расти в начале 2017 года

Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

Нусс: Саакашвили использует те же самые методы политической пропаганды, что и Кремль

Составлен рейтинг самых бюджетных авто 2017 года

Американский сенатор предупредил Трампа о новых жестких санкциях против России

МВФ предоставит Киеву очередной транш, но в меньшем размере - СМИ

Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину

Непогода: в Украину идут метели и шквалистый ветер

2 января возле Марьинки погиб боец АТО

В Вашингтоне предложили новый прогноз по решению «крымского вопроса»

За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек

Политолог: Путин потеряет интерес к Украине, сосредоточившись на Сирии и США

Трамп может взять главенство в Совбезе ООН

В Украине появится дешевое топливо

 Новости за день