Кива призывает легализовать оружие

Илья Кива, советник главы Министерства внутренних дел, считает, что в Украине нужно срочно легализовать оружие, приняв соответствующий закон. Как передает replyua.net со ссылкой на Эспрессо, Кива уверен, что принятие этого законопроекта поможет защитить всех граждан Украины.
«Это моя четкая позиция на сегодняшний день. Нужно учитывать все сложившиеся обстоятельства. В этой ситуации мы должны понять, что Украине необходимы законы, которые помогут регламентировать отношения оружия и граждан. Я могу четко заявить о своей позиции – украинским гражданам нужно оружие», подчеркнул Илья Кива. Также в эфире канала Эспрессо советник министра внутренних дел рассказал о том, что законы, которые позволят гражданам пользоваться оружием, должны быть принятые в Верховной Раде в самое ближайшее время.
«Закон о легализации оружия защитит всех украинцев и поможет сохранить их жизни. Хочется надеяться, что в Верховной Раде все-таки есть честные люди, которые смогут продвинуть этот законопроект», добавил Кива. Напомним, что вопрос о легализации оружия в Украине поднимался неоднократно, однако представители властей отмечали, что на сегодняшний день такой закон принять нельзя.