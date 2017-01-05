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Кабмин рассчитывает на новый транш от МВФ в размере миллиарда долларов

Кабмин рассчитывает на новый транш от МВФ в размере миллиарда долларов
Источник в украинском правительстве рассказал «Украинским новостям» о том, что Кабинет министр рассчитывает на скорейшее получение очередного транша в размере один миллиард долларов от Международного валютного фонда, передает replyua.net.

По словам источника, переговоры о транше велись еще в ноябре, и в рамках четвертого транша обсуждалась сумма в размере одного миллиарда 800 миллионов долларов, однако окончательный размер финансовой помощи будет зафиксирован после встречи Кристин Лагард и Петра Порошенко. Встреча украинского президента и главы МВФ должна пройти в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который намечен на 17-20 января.

Власти Украины выразили надежду на поступление очередного транша в феврале. Нужно отметить, что последний раз транш от МВФ Украина получила в сентябре прошлого года, и его размер достигал одного миллиарда. В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина в общей сложности должна получить 17,5 миллиардов, и из этой суммы нашей стране было выделено всего три транша.
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