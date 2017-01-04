Деканоидзе: министр МВД Аваков не уйдет в отставку

Экс-руководитель Нацполиции Украинского государства Хатия Деканоидзе сегодня, 4 января на телевизионном канале NewsOne заявила, что в настоящее время она не имеет амбиций по отношению к украинской политике, хотя не исключено, что она примется реализовывать свой план, сообщает mignews.com.ua.
Как информирует replyua.net, Деканоидзе сказала: «Возможно. Пока что я не уверена, о политике не размышляла… В принципе я вполне могу вкладывать свои знания и имеющийся у меня опыт в будущее Украины». Кроме того она высказала свое мнение по поводу министра МВД Арсена Авакова, сообщив, что пока что главный полицейский Украины не покинет занимаемую им должность. Хатия Деканоидзе добавила: «Пока что нет, руководитель Министерства внутренних дел Украины в отставку не уйдет. Арсен Аваков – это сильная политическая фигура. Он является представителем одной из самых крупных фракций».
Кроме того Деканоидзе ответила на обвинения в том, что она разговаривает не на государственном языке Украины. Бывший глава НПУ, отметив, что является патриоткой Украинского государства, заявила: «Я бы с удовольствием разговаривала на украинском языке. Когда я получила документ, что я должна приехать в суд, я посчитала, что никогда и не скрывала тот факт, что приехала из другого государства… Я не скрывала никогда того, что не смогу в течение нескольких месяцев заговорить на украинском языке, потому что у меня просто недостаточно времени».