валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Деканоидзе: министр МВД Аваков не уйдет в отставку

Деканоидзе: министр МВД Аваков не уйдет в отставку
Экс-руководитель Нацполиции Украинского государства Хатия Деканоидзе сегодня, 4 января на телевизионном канале NewsOne заявила, что в настоящее время она не имеет амбиций по отношению к украинской политике, хотя не исключено, что она примется реализовывать свой план, сообщает mignews.com.ua.

Как информирует replyua.net, Деканоидзе сказала: «Возможно. Пока что я не уверена, о политике не размышляла… В принципе я вполне могу вкладывать свои знания и имеющийся у меня опыт в будущее Украины». Кроме того она высказала свое мнение по поводу министра МВД Арсена Авакова, сообщив, что пока что главный полицейский Украины не покинет занимаемую им должность. Хатия Деканоидзе добавила: «Пока что нет, руководитель Министерства внутренних дел Украины в отставку не уйдет. Арсен Аваков – это сильная политическая фигура. Он является представителем одной из самых крупных фракций».

Кроме того Деканоидзе ответила на обвинения в том, что она разговаривает не на государственном языке Украины. Бывший глава НПУ, отметив, что является патриоткой Украинского государства, заявила: «Я бы с удовольствием разговаривала на украинском языке. Когда я получила документ, что я должна приехать в суд, я посчитала, что никогда и не скрывала тот факт, что приехала из другого государства… Я не скрывала никогда того, что не смогу в течение нескольких месяцев заговорить на украинском языке, потому что у меня просто недостаточно времени».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
20842

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

03 янв 2017
10822

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще

04 янв 2017
9513

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Известный ученый Дэвид Мид предсказывает гибель Земли, и, по его словам, это произойдет в октябре 2017 года, сообщает replyua.net. Исследователь опубликовал свой доклад и теперь заявляет о том, что

Последние новости

Эксперт: Народный фронт может «слить» Пашинского

Політолог: Рабинович показав, що в Україні повно «випадкових» політиків

Компроміси Пінчука з Росією: чим вони небезпечні для України

Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

Закінчилась любов? У Росії вимагають, щоб Ле Пен повернула кредит

Блогер: После высказывания Вадима Рабиновича об Александре Олесе надо плакать, а не смеяться

США заявили, что не боятся баллистических ракет Северной Кореи

Оценка «ПриватБанка» упала до уровня «RD», - агентство Fitch

Турецкие спецслужбы установили личность человека, совершившего теракт в Стамбуле

Борислав Береза: про росіян і когнітивний дисонанс

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

Грипп-убийца в Украине: за 7 дней от вируса скончались шесть украинцев

Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам

Муждабаєв до росіян: надії мало, але, можливо, вам стане соромно

Невзоров: из нормальной политической проститутки Ле Пен превратилась в политическую трассовую девку

Нусс: Ле Пен стоит помнить о закономерности и "принципе бумеранга"

Нардеп запропонувала показати Ле Пен наслідки діяльності Путині на Донбасі

Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим

Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

 Новости за день