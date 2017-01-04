Грипп-убийца в Украине: за 7 дней от вируса скончались шесть украинцев

За отрывок времени с 25 числа декабря месяца минувшего года по первый день 2017-го в Украинском государстве шесть человек скончались от такого заболевания как грипп, о чем информируют в отделе по связям с общественностью Минздрава Украинского государства.
Как передает replyua.net, ведомство отмечает: «На протяжении семи дней, с 25 декабря по 1 января в стране было зарегистрировано шесть летальных исходов от усложнения гриппа. Трагические случаи имели место в таких регионах как Николаевский, Запорожский и Полтавский (умерли по одному человеку), а еще три – в Львовском регионе». В это же время сообщается, что за указанный период в 21 регионе государства и в столице Украины степень заболеваемости превозошли эпидемпороги. Примечательно, что в Киевской области зафиксирована высочайшая степень заболеваемости вирусом гриппа, а самая минимальная – в Луганском.
В целом, за неделю с 25 декабря по 1 января острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом заболели 369 тысяч и 151 человек, из которых 57,8 процента – несовершеннолетние дети. Однако стоит отметить, что среди населения Украинского государства показатель заболеваемости на двенадцать процентов меньше предыдущего.