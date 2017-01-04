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Роман Донік розповів про нові успіхи у зміні ЗСУ

Роман Донік розповів про нові успіхи у зміні ЗСУ
На своїй сторінці в Facebook відомий в Україні волонтер Роман Донік повідомив про впровадження нових успішних змін в системі ВСУ, які, безумовно, допоможуть підвищити бойову здатність в частинах та з’єднаннях, повідомляє replyua.net. Зокрема Донік написав, що наразі вже підписані зміни до українського законодавства, за допомогою яких будуть впроваджуватися зміни у підготовці українських військовослужбовців. За словами волонтера, вже відсьогодні обов’язки проведення підготовки осіб, котрі були призвані для проходження строкової служби, будуть покладені на керуючих навчальними центрами. Разом з тим, процес підготовки за спеціальністю фахівця можна буде завершити за результатами конкурсного відбору.

Крім цього, Донік зазначив, що віднині почнеться відрахування тих військовослужбовців, у котрих немає бажання проходити навчання за відповідним курсом. Нові зміни також передбачають залучення цивільного населення до проходження навчальної системи на військових курсах. При цьому право займати посаду викладачів військових курсів буде надаватися цивільним особам, хоча вони будуть викладати лише ті дисципліни, котрі не мають відношення до бойових дій.
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