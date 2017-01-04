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Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м

Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м
Представитель от Украинского государства в гуманитарной группе в Минске, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в ходе разговора с журналистами «Укринформа» рассказала о непростых временах для нашей страны в нынешнем году.

Как сообщает replyua.net, согласно словам политика, достаточно важным и необходимым заданием для нас является возрождение экономики. Ведь до тех пор, пока украинцы не ощутят положительные последствия изменений в стране, хотя бы на своем же портмоне, они не смогут уверовать в действие реформ. Таким образом, Ирина Геращенко считает: «Мы с вами будем иметь сложный 2017 год. Проблемой под номером один остается вооруженный конфликт на востоке нашей страны. Как мы видим, агрессор Путин пока что не намерен уходить оттуда. Следующим по счету вызовом, который является самым важным для населения, - восстановление экономической стабильности. А на третьем месте остановилась тяжелая внешняя конъюнктура».

В соответствии со словами вице-спикера, Украину также затронут и сложные процессы и изменения, которые будут происходить в странах Европейского Союза. Она подчеркнула: «Нам всем необходимо быть реалистами и готовиться к этому, но не рвать волосы, не кричать о предательстве, не посыпать пеплом голову, не провозглашать, что в торможении визового режима и других внешних проблемах мы сами виноваты. Это все не так».
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