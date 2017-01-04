Вятрович: Пришло время, чтобы в Украине появился национальный пантеон

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире одной из радиостанций высказал мнение, что часть иностранных захоронений, которые нельзя сохранить на месте, стоит перенести в Украину. Так историк прокомментировал новость о перезахоронении в Украине известного писателя Александра Олеся, информирует replyua.net.
Владимир Вятрович напомнил, что в 2015 году народные депутаты большинством голосов поддержали постановление об увековечении памяти Героев Украины, а президент подписал указ о мерах по созданию мемориала героев. По словам Вятровича, в институте, которым он руководит, с 2015 года проходят общественные обсуждения относительно создания национального пантеона.
«Это должна быть постройка, которая содержала бы и памятники, и могилы, а эпицентром ее должна быть могила неизвестного воина теперешней войны за независимость Украины, которая происходит на Донбассе. Кроме того, там должны были бы быть перезахоронены украинцы со всего мира, которые являются достоинством и гордостью нашей страны», – сказал Вятрович.