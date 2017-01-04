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Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир
Русская церковь, как и Кремль, не собирается мириться и признавать суверенитет Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на востоке страны, где годами нивелировалось влияние Киевского патриархата, Москва создала пропаганду «русского мира» – такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

По словам Патриарха Филарета, ему очень больно говорить о военных действиях на востоке Украины, потому что он сам является уроженцем Донбасса. «Моя малая родина сегодня оккупирована, но это территория, которая по праву принадлежит Украине. В свое время земля Донбасса стала домом для выходцев из России, прошло время и на Донбассе выросло движение за отделение восточных регионов Украины, но эта искусственная манипуляция общественным мнение должна быть пресечена, потому что Донбасс – это часть территории единой Украины», – отметил Филарет. Он добавил, что главная проблема состоит в том, что на Донбассе есть мирные люди, которые поддались пропаганде и поддерживают сепаратистов. «В преддверии Рождества очень хотелось бы, чтобы все грешники, в том числе и на Донбассе, осознали, что поступили неправильно и покаялись. Без поддержки людей, сепаратисты отступят, потому что не смогут спекулировать на рассказах о «гражданской войне», – отметил настоятель УПЦ КП.

Филарет подчеркнул, что украинская церковь поддерживает справедливый мир, который заключается в том, чтобы Донбасс вернулся в состав и под контроль единой Украины, поэтому церковь молится и поддерживает наших солдат, которые встали на защиту своей земли.
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