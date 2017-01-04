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Порошенко розчерком пера позбавив нардепів права впливати на призначення чи звільнення суддів

Порошенко розчерком пера позбавив нардепів права впливати на призначення чи звільнення суддів
Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Козлов в ефірі «Громадського радіо» назвав вагомою перемогою підписаний президентом України закон про Вищу Раду правосуддя. По словам Козлова, те що в питанні призначення суддів у гаранта Конституції лишаються лише церемоніальні функції, а у депутатів взагалі їх відібрали – це великий крок до очищення судової гілки влади в Україні.

«Підписуючи закон, президент сказав, що він нівелює політичну складову в судовій гілці влади і я б тут погодився з президентом, тому що нарешті Верховна Рада взагалі виключається з процесу призначення або звільнення суддів», – зазначив Андрій Козлов.

За його словами, погано, коли органи публічної влади – законодавчої чи виконавчої впливають на судову владу, тоді зникає її незалежність. Тому дуже добре, що у президента будуть тільки церемоніальні функції і, що Верховна Рада виключеною з цього процесу. Тепер з моменту, як суддя призначений, його зв'язок з тим, хто його призначив розривається – це, напевно, найбільше досягнення реформи. Раніше суддя призначався спочатку на п’ять років і президент міг його звільнити, відповідно суддя діяв з оглядкою на президента. З іншого боку, він дивився в майбутнє – хотів надалі бути призначеним безстроково, а цим займалась Верховна Рада.
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