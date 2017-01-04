Порошенко розчерком пера позбавив нардепів права впливати на призначення чи звільнення суддів

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Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Козлов в ефірі «Громадського радіо» назвав вагомою перемогою підписаний президентом України закон про Вищу Раду правосуддя. По словам Козлова, те що в питанні призначення суддів у гаранта Конституції лишаються лише церемоніальні функції, а у депутатів взагалі їх відібрали – це великий крок до очищення судової гілки влади в Україні.«Підписуючи закон, президент сказав, що він нівелює політичну складову в судовій гілці влади і я б тут погодився з президентом, тому що нарешті Верховна Рада взагалі виключається з процесу призначення або звільнення суддів», – зазначив Андрій Козлов.За його словами, погано, коли органи публічної влади – законодавчої чи виконавчої впливають на судову владу, тоді зникає її незалежність. Тому дуже добре, що у президента будуть тільки церемоніальні функції і, що Верховна Рада виключеною з цього процесу. Тепер з моменту, як суддя призначений, його зв'язок з тим, хто його призначив розривається – це, напевно, найбільше досягнення реформи. Раніше суддя призначався спочатку на п’ять років і президент міг його звільнити, відповідно суддя діяв з оглядкою на президента. З іншого боку, він дивився в майбутнє – хотів надалі бути призначеним безстроково, а цим займалась Верховна Рада.