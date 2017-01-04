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НАБУ почало розслідування щодо листів Онищенка

НАБУ почало розслідування щодо листів Онищенка
Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування за підозрою щодо отримання деякими народними депутатами, ім’я яких поки що НАБУ не розголошує, неправомірної винагороди під час голосування щодо призначення на посаду керівника Генеральної прокуратури Юрія Луценка. Про це розповів колишній заступник генерального прокурора України часів правління Януковича Кузьмін Ренат, інформує replyua.net.

На своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук він опублікував копію листа, яке йому надіслало НАБУ у відповідь на відповідний запит. У повідомленні вказується, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом отримання невизначеними особами-народними депутатами хабара за надання відповідного голосу під час обрання генеральним прокурором Юрія Луценка.

«У відповіді НАБУ зазначається, що за моєю заявою про те, що Юрія Луценка було призначено на посаду генерального прокурора за неправомірну винагороду було порушено кримінальне провадження. Детективам антикорупційного бюро я обов’язково віддам всі оригінали листів, які мені присилав Онищенко, у яких він зізнається, що був причетний до передачі хабарів для призначення генпрокурором Луценка», - написав Кузьмін.
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