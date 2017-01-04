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У Києві на Різдво організують благодійний обід

У Києві на Різдво організують благодійний обід
В честь святкування Різдва Христового 7-го січня у Києві організують обід для малозабезпечених людей, щоб привітати їх якимось чином з цим святом. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Спільнота святого Егідія, передає replyua.net.

До святкового благодійного столу організація запрошує людей, які не мають де жити, малозабезпечені сім’ї, дітей членів спільноти, пристарілих людей з будинків для пенсіонерів, дітей зі Школи миру, яку запроваджує організація, дітей з Будинку сімейного типу та ромських дітей. На всіх гостей буде чекати смачна їжа, подарунки та святкові християнські пісні.

Також у повідомленні вказується, що до святкового благодійного столу у столиці було запрошено 300 безпритульних, 280 людей похилого віку та 200 дітей. «До цих людей долучаться декілька сотень волонтерів, які будуть служити їм. Ці люди прийняли рішення відсвяткувати Різдво Христове у дійсно великому родинному колі», - зазначається у повідомленні. Пригощати спільнота буде за адресою м. Київ, вулиця Попудренка, 20 (кафе «Макітра»), Контрактова площа, 4 («Трапезна»), та по вулиці Залізничне шосе, 3 (галерея «Соборна»). Почнеться святковий благодійний обід о 13:00. На даний момент організатори займаються пошуками фотографів та колядників.
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