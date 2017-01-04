Полторак: Ракетні стрільби на півдні України будуть регулярними

Навчально-випробувальні ракетно-балістичні стрільби на півдні України над водами Чорного моря будуть проводитися регулярно. Про це розповів голова Міністерства оборони України Степан Полторак у інтерв’ю журналісту «5 каналу», передає replyua.net.
В той самий час він згадав минулі стрільби, які Збройні сили України проводили 1-2 грудня минулого року, назвавши реакцію з боку Російської Федерації неадекватною. «На мою думку, реакція з боку Кремля була досить прогнозованою, але однак дуже різкою та негативною», - зазначив міністр оборони. Також він наголосив, що українська армія була готова до того, що Росія з території окупованого Криму могла вдарити по пусковим установкам в Херсонській області. При тому Полторак зауважив, що незважаючи на весь тиск з боку Москви, ракетні випробування пройшли успішно і Міністерство оборони збирається проводити їх на регулярній основі.
«Особисто я розцінюю минулі випробування як дуже вдалими та корисними для українських збройних сил. Ми не збираємося питати ні в кого дозволу для того, щоб проводити військові навчання на території нашої держави. Ми будемо проводити навчання настільки часто, як ми того захочемо», - наголосив міністр оборони України.