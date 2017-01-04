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Из-за сильнейших снегопадов затруднено движение транспорта в западных регионах

Из-за сильнейших снегопадов затруднено движение транспорта в западных регионах
Из-за резкого ухудшения погодных условий, в частности, из-за сильных снегопадов и заносов, в западных регионах Украины сегодня было ограничено движение грузовиков.

Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Укравтодора, в некоторых районах движение транспорта может быть парализовано, особенно, на перевалах Закарпатской области. В сообщении пресс-службы говорится о том, что полиция совместно со службой автомобильных дорог Львовской области с девяти часов утра 4 января ограничила движение большегрузного транспорта на участке трассы М-06 Киев-Чоп, от города Стрый до самой границы Закарпатской области. Кроме того, движение грузового транспорта было также ограничено на трассе Н-13 Львов-Самбор-Ужгород на участке от города Турка до границы Закарпатской области.

Ограничения на движения большегрузного транспорта сегодня были введены и на всех дорогах государственного значения в Закарпатской области. В пресс-службе Укравтодора призывают всех украинцев, которые собираются путешествовать вместе с детьми по западным регионам, отказаться от поездок.
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