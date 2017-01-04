Олімпійський чемпіон поділився болем у зв'язку з окупацією рідного Донецька

Чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, які проходили у 2016 році, Верняєв Олег каже, що вже більше ніж чотири роки він не відвідував своє рідне місто Донецьк, яке вже протягом майже трьох років знаходиться під окупацією проросійських терористів. Про це він розповів під час розмови з кореспондентом видання «Експрес», передає replyua.net.
На запитання журналіста, чи їздив він до рідного Донецька, Верняєв відповів: «Нажаль, але ні. Та і як туди зараз поїдеш? У мене вкрали рідний дім, моїх близьких, родичів та знайомих. У мене забрали рідне місто. Це насправді дуже боляче». «Останнього разу я був у Донецьку ще у 2012 році, коли мені було 18 років. Тоді я переїхав до Києва щоб тренуватися у Сартинського Геннадія. Дещо пізніше і батьки мої сюди переїхали», - розповів він.
Також він розповів про свій біль, який він переживає у зв’язку з тим, що не може повернутися до рідного українського Донецька. «Дуже хочеться пройтися тими вуличками, на яких я бігав у дитинстві. Хочеться зайти до школи, яка дала мені освіту та відкрила шлях до великого спорту. Але зараз у мене всього цього немає. Все це було вкрадено…», - засмутився спортсмен. Як повідомлялося раніше, Олімпійський чемпіон Олег Варняєв має складності з отриманням житла у столиці.