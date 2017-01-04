В Украине вступило в силу референтное ценообразование на лекарства

С 1 января этого года в Украине вступает в силу еще одно нововведение – референтное ценообразование на лекарственные препараты, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По мнению экспертов, такое новшество будет способствовать снижению цен на некоторые группы лекарств. Теперь цена лекарства будет образовываться согласно усредненной стоимости на действующее вещество, и цена будет зависеть лишь от этого фактора, а не от коммерческого наименования препарата. На первом этапе этой программы нововведение коснется только препаратов для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Программа реимбурсации, согласно которой будет выплачиваться компенсация за приобретение препаратов, также начнет действовать в текущем году, уже с 1 апреля. По мнению экспертов, новая система формирования цен поможет избежать дальнейшего подорожания многих препаратов. Как известно, только за два года в Украине многие лекарства подорожали на двести и даже на триста процентов.