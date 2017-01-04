Генпрокуратура: Пашинский является фигурантом дела о расстрелах на Майдане

Один из эпизодов о стрельбе в столице Украины на Майдане независимости расследуется Генеральной прокуратурой Украины. Примечательно, что одним из фигурантов этого дела является парламентарий от «Народного фронта» Сергей Пашинский. Как информирует replyua.net, информацию об этом озвучил Сергей Горбатюк, возглавляющий отдел спецрасследований Генпрокуратуры на одном из телевизионных каналов Украины.
В своем сообщении Горбатюк отметил: «Ведомство проводит следственные действия эпизода с «оружием Пашинского», а также произошедших в феврале месяце, а точнее 18 числа 2014 года событий, когда снайперскую винтовку обнаружили в багажном отделе автотранспортного средства, принадлежавшего мужчине, которого задержали майдановцы. Винтовка была устранена. Хозяин, ровно как и Пашинский, прошел процедуру допроса. Также допрошены были и некоторые другие очевидцы. Пока что не был установлен факт стрельбы из этого огнестрельного оружия, но следственные действия еще продолжаются».
В данном случае подразумевается эпизод, когда в толпу протестующих на Майдане активистов въехало авто. После того как транспортное средство было остановлено, то в его багажном отделе обнаружили винтовку, которая была оснащена оптическим прицелом. Примечательно, что незамедлительно после того, как нашли оружие, на месте инцидента неожиданно появился Пашинский. Вскоре нардеп отдал сопровождающему его человеку приказ сесть в авто и убраться подальше.